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شاهد ..الراقصة «نهى» ضحية «عليش» في «ميني داعش»‎

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شاهد ..الراقصة «نهى» ضحية «عليش» في «ميني داعش»‎ شاهد ..الراقصة «نهى» ضحية «عليش» في «ميني داعش»‎

خالد عليش – ميني داعش

وقعت الفنانة الاستعراضية نهى، ومتعهد حفلاتها، ضحية المقلب الذي دبره الإعلامي خالد عليش ، ضدهما من خلال برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان هذا العام ، “ميني داعش”، ومن المتفرض أن تُذاع الحلقة اليوم الثلاثاء، في الساعة السابعة مساءً، على قناة النهار الأولى.

وتظهر الراقصة نهى خلال الفيديو الذي نشره حساب قناة «النهار اليوم» على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي جالسة، حيث يقوم عليش «أبو فيحاء» بتهديدها بالرشاش، ويطلب منها ترك الرقص، وهو الطلب الذي وافقت عليه.

بينما يظهر في نفس المشهد، الذي تصل مدته إلى دقيقة، الفنان عمرو علاء ، الذي يقوم بدور “ريحاني”، ويؤكد بانه سيتزوجها بعد أن تتوب عن الرقص.

يذكر أن برنامج “ميني داعش”، تدور فكرته حول استقطاب عدد من الشخصيات الفنية والحرفيين إلى فيلا مهجورة بمنطقة العباسية، ليكتشفوا بعدها أنها وكرًا للإرهابيين وتنظيم داعش الإرهابى، مما يضعه فى ورطة ويجبرونه على التعاون معهم وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وإلا فسيكون مصيره القتل.

شاهد الفيديو 

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