رجيم المكسرات وزيت الزيتون والأسماك الأفضل للتخلص من السمنة

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لحمية البحر المتوسط، التى تعتمد على تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه والمكسرات وزيت الزيتون وكميات قليلة من اللحوم.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة برشلونة الإسبانية، أن لتباع حمية البحر المتوسط يعد هو أفضل وسيلة للتخلص من الوزن الزائد نظرا لاحتوائها على مستويات عالية من الدهون المفيدة والصحية، وهى تختلف تماما عن الدهون الموجودة فى الزبدة واللحوم المصنعة والحلويات والوجبات السريعة.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج عقب إجراء دراسة على 7500 رجلا وامرأة فى إسبانيا، من المصابين بمرض السكر أو المعرضين للإصابة بأمراض القلب، واستمرت التجارب لمدة 5 سنوات.

وكشفت النتائج أن اتباع حمية البحر المتوسط الغنية بالدهون الصحية ساهم فى فقدان قدرا أكبر من الوزن مقارنة بالحميات الغذائية المشددة قليلة الدهون، نظرا لاحتواء حمية البحر المتوسط على دهون صحية توجد فى المكسرات وزيت الزيتون والأسماك وهى تساهم فى التخلص من الوزن الزائد، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناول المكسرات للتمتع بأفضل فوائد.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Lancet Diabetes & Endocrinology" خلال شهر يونيو الجارى، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية.

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