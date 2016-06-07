علامات لو ظهرت على طفلك الصائم لازم يفطر فورا.. الدوخة والإسهال

يحرص الكثير من الآباء والأمهات على تعويد أطفالهم على صيام شهر رمضان المبارك، وزيادة عدد الساعات التى يصومونها بشكل تدريجى، ولكن فى الوقت نفسه قد يلجأ بعض الآباء إلى أساليب خاطئة وإجبار أطفالهم على الصيام حتى آذان المغرب، وهو ما قد يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور حسام جلال استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى المطرية العام أنه ملاحظة الحالة الصحية والبدنية للأطفال الصغار، ومتابعة مدى تحملهم للصيام مع متابعة أية علامات مرضية قد تظهر على صحتهم وتحتم على الأبوين فى هذه الحالة إجبار أطفالهم على الإفطار حتى لا يتعرضون للجفاف وتناول السوائل والعصائر، وتشمل:

شعور الطفل بالدوخة والإصابة بالدوار

>تعرض الطفل لحالة من الإغماء

>سرعة فى ضربات قلب الطفل

>نزول قطرات من الدماء فى بوله عند التبول

>الإصابة بنزلة معوية

>الإصابة بالتقيؤ

>الإسهال

>ارتفاع بدرجة حرارة الطفل

>إفراز شديد فى العرق

>انخفاض الضغط الدموى

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