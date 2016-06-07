وزير القوى العاملة يطالب وزراء عمل عدم الانحياز بنزاهة إدارة معايير العمل الدولية

ناقش وزراء عمل مجموعة عدم الانحياز، والسفراء والمندبوبين الدائمين، على هامش الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، عددا من القضايا المهمة ذات درجة الخطورة العالية، مؤكدين أهمية استقلال ونزاهة إدارة معايير العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات عند أعداد تقاريرها عن حالات الدول الأعضاء.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، خلال مشاركته الاجتماع وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، على تطلع مصر لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا وعمالنا فى عالم متغير تم ابتلاؤه بالعديد من الصراعات والكوارث التى تتطلب تضامن مجموعتنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وتخفيف العبء عن العمال وتوفير فرص عمل لائق يضمن حياة كريمة لهم .

وشدد سعفان على ضرورة اتخاذ خطوات جدية للنهوض بالعمالة الفلسطينينة من خلال انعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح.

وقال الوزير في الاجتماع الذي حضور السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف إنه مازال هناك مجتمعات عديدة تعاني من الفقر بصورة أشد مما كان الوضع عليه فى الماضي، على الرغم من تقرير “الخلاص من الفقر” الذى قدمه المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى عام 2003، وتناول الدور المركزي للعمل اللائق في تحقيق تنمية تحد من الفقر، واستند لبرنامج المنظمة للعمل اللائق كأساس لجدول أعمال التنمية الشاملة، مما لا يدل علي أننا نجحنا في الحد من الفقر، بل وجدنا ترديا في الأوضاع الاقتصادية وارتفاعا في نسب البطالة، وأصبح الأمر يتطلب تدابير غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات.

ورحب الوزير باسم وفد مصر بالإصلاحات التى تتخدها منظمة العمل الدولية على الصعيد الداخلي، معبرا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا الإطار لما سيكون لذلك من نتائج إيجابية علي مستقبل أداء المنظمة في مساعدة الدول الأعضاء فنيا من أجل مواجهة تحديات أسواق العمل في بلادنا.

كما أعرب عن مشاركة المجموعة الرأى بضرورة إصلاح نظام العضوية بمجلس إدارة المنظمة بما يتيح للدول فرصة أفضل للتمثيل العاجل والمتوازن، مشيرا إلى أن مصر وفقا للتفاهم القائم بين دول شمال أفريقيا تحصل علي العضوية الأصيلة بمجلس الإدارة مرة كل حوالي 18 عاما، والأمر كذلك بالنسبة لدول أخري بالمجموعة، وهذا لا يتناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المجموعة في إطار مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق خلال الدورة السابقة للجمعة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي مبادرة “الأمل والعمل” وهي مبادرة وطنية تهدف إلي غرس الأمل في الشباب من خلال توفير فرص العمل لهم وتوظيف قدراتهم في مسيرة والتنمية، مشيرا إلي أننا نسعى لتطوير إطار المبادرة وصياغة الخطة التنفيذىة لها لكي تكون نموذجا ناحجا يحتذى به ويكون قابلا للتطبيق في دول المنطقة.

وأعرب المجتمعون عن أملهم أن يؤتي اتفاق بارس بشأن تغير المناخ إيجابية يتم الاعتماد عليها في أجندة 2030 لمنظمة العمل الدولية، مع التأكيد علي أن التصدي لآثار تغير المناخ علي العمل والعمال بهدف التخفيف من آثارة السلبية.

أ ش أ