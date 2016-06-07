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أخبار المغرب اليوم.. شهر رمضان اليوم بالمغرب

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أخبار المغرب اليوم.. شهر رمضان اليوم بالمغرب أخبار المغرب اليوم.. شهر رمضان اليوم بالمغرب
ركزت أخبار المغرب اليوم، على بدأ غالبية الدول العربية والإسلامية وكذلك الأوروبية شهر رمضان أمس الاثنين، غير أن المغرب وسلطنة عمان وإيران أكدا أن عملية رصد الهلال لم تثبت مشاهدته بالعين المجردة مساء الأحد، مما جعل شهر شعبان يكمل فى البلدان الثلاثة ثلاثين يومًا عوض 29 يومًا فى بقية غالبية بلدان المنطقة العربية.

وفى الوقت الذى صام فيه غالبية المسلمين أمس الاثنين، يبدأ المغاربة والعمانيون والإيرانيون اليوم الثلاثاء استهلال صوم شهر رمضان.

وتناولت أخبار المغرب اليوم، الهجوم الذى استهدف مكتبًا استخباراتيًا أردنيًا،حيث أدانت المملكة المغربية الهجوم، الذى أسفر عن 5 قتلى.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، الحجز على جميع الممتلكات المالية والعينية لجمال باعامر، المدير العام السابق لمصفاة "سامير"، حيث شرعت السلطات المالية المغربية فى مساطر الحجز على فنادق وعقارات الملياردير الإثيوبى السعودى فى الصخيرات والمحمدية ومناطق أخرى من المغرب.

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