أخبار سوريا..الجيش السورى يتقدم بدعم جوى روسى صوب داعش فى الرقة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان- مقره لندن- بأن قوات الجيش السورى مدعومة بغطاء جوى روسى أصبحت على بعد نحو 25 كيلومترا من بلدة يسيطرعليها تنظيم "داعش" فى محافظة الرقة.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن- حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن تقدم الجيش السورى نحو الرقة يستهدف بشكل مبدئى بلدة "الطبقة" التى يسيطر عليها مقاتلو "داعش"، مشيرا إلى أن "التنظيم" نقل أسلحة ومقاتلين من مدينة الرقة إلى بلدة الطبقة.

وتعد محافظة الرقة قاعدة رئيسية لعمليات التنظيم الإرهابى والتى يعتبرها التنظيم عاصمة له.

>