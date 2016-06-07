وزير الأوقاف: إدراج التعديات على "الوقف" ضمن عمل لجنة استرداد أراضى الدولة

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشئون المشروعات، ورئيس لجنة إزالة التعديات على أراضي الدولة وناقش معه أفضل السبل لحسن استثمار مال الوقف، ووضع خطة لحصره وتوثيقه، وإزالة جميع التعديات عليه، واسترداد جميع حقوقه لدى الغير.

وأكد وزير الأوقاف، فى بيان له اليوم، عقب اللقاء أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع دورى مع مستشار الرئيس لشئون المشروعات حتى إنهاء جميع هذه التعديات، مؤكدًا أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وأن المهندس إبراهيم محلب حريصٌ كل الحرص إلى إدراج إزالة هذه التعديات في إطار عمل لجنة استرداد أراضى الدولة، وأن اللجنة والوزارة ستتخذان إجراءات حاسمة تجاه أى تعد أو تجاوز فى حق مال الوقف، كما أن تم تشكيل لجنة لبحث أفضل سبل لاستثماره.

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