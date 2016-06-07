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السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين

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السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي استعرض خلال الاجتماع الجهود التي قام بها البنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية، منوهاً بأن سياسة البنك المركزي تتمثل في الاستمرار في دعم الاحتياطي حفاظاً على الاستقرار النقدي.

كما نوّه عامر إلى أن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبي في القطاع المصرفي أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عشرة أضعاف وأصبح الاقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر في مجال التجارة الخارجية، مضيفا أن البنك المركزي عزز من توجه نحو طرح عدد من شركاتها وبعض البنوك في البورصة لتحقيق الهدف من جعل البورصة المصرية إحدى أكبر بورصات الأسواق الناشئة.

كما عرض المحافظ – خلال اللقاء – الاتفاق مع وزارة المالية لإطلاق طروحات في سوق السندات الدولية مما يعزز من قيمة الاحتياطي ويدعم السياسة النقدية، وبالتالي استقرار الأسعار وخفض عجز الموازنة.

وعرض محافظ البنك المركزي – أيضا – الإجراءات الجارية لتوفير العملات الاجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام.

وأكد المحافظ استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار، وخاصة وزارة ، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن كافة البنوك العاملة في مصر استطاعت بالتعاون مع البنك المركزي المصري توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية بالإضافة إلى تلبية احتياجات كافة الوزارات من العملات الأجنبية، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى أبريل 2016.

كما أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك قام بضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين.

كما استعرض طارق عامر – خلال لقائه مع الرئيس السيسي – نتائج زيارته إلى أبو ظبي مؤخراً والتي استغرقت يومين وترأس خلالها الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذي نظمه صندوق النقد العربي.

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه تم – خلال الاجتماع – بحث عدة قضايا أهمها تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم، فضلاً عن إطلاق يوم عربي للشمول المالي في 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعي بقضايا الحصول على التمويل والخدمات المالية.

وقد أشاد الرئيس السيسي بالجهود الجارية لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في المجال المصرفي، منوهاً بأن تدعيم هذا التعاون من شأنه أن يساهم في دعم قطاعات اقتصادية حيوية ودفع عملية التنمية الشاملة.

أ ش أ

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