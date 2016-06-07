حريق بمحطة وقود بالقرب من ديوان محافظة الدقهلية

نشب حريق محدود منذ قليل، بمحطة وقود بالقرب من مبنى ديوان محافظة الدقهلية، فى بعض مخلفات البنزين بالمحطة، وسط حالة ذعر وخوف فى صفوف المواطنين والمارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتوجهت قوات الدفاع المدنى، مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق محدود ولم يلتهم شيئا من محطة الوقود، وتم السيطرة عليه فى دقائق معدودة، دون وقوع أى إصابات.
>- الحماية المدنية تنقذ 12 شخصًا حاصرتهم النيران بحريق شقة سكنية بالضاهر
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