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التحريات الأولية لحادث السطو على محل مجوهرات الصف: لم يستغرق 5 دقائق

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التحريات الأولية لحادث السطو على محل مجوهرات الصف: لم يستغرق 5 دقائق التحريات الأولية لحادث السطو على محل مجوهرات الصف: لم يستغرق 5 دقائق
قال مصدر قضائى إن التحريات الأولية تشير إلى أن منفذى حادث السطو المسلح على محل مجوهرات بالصف كانوا يرتدون سترات على الوجه، تخفى ملامحهم، وأن عملية السطو لم تستغرق 5 دقائق.

وأضاف المصدر أن منفذى حادث السطو على محل مجوهرات الأندلس بالصف تمكنوا من الهروب بسيارتهم بعد اقتحام المحل وسرقة كيلو و200 جرام ومبلغ 14 ألف جنية، إلى المنطقة الجبلية قبل وصول الأمن فور تلقى البلاغ.

وأضاف المصدر أن النيابة ستستمع لكافة شهود العيان فى الواقعة، لكشف ملابسات الحادث.

سرقة كيلو ذهب و14 ألف جنيه فى سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة
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