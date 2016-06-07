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زيت الزيتون لشعر طويل وحريري

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الثلاثاء 07-06-2016 18:03

دلكي فروة رأسك بزيت الزيتون الدافئ، واتركيه لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، كرري ذلك مرتين أسبوعياً على الأقل، كما يمكنك مزج زيت الزيتون مع القليل من العسل، ووضع الخليط على شعرك، وتركه لمدة ساعة، ثم قومي بغسله.
3. الأفوكادو: هو غني بفيتامين (E)، كما أنه يرطب فروة الرأس ويغذيها، كل ما عليك فعله هو مزج ثمرة من الأفوكادو المهروس مع موزة مهروسة وملعقة من زيت الزيتون، ودلكي بالخليط فروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة حتى تمتص فروة الرأس كافة الفيتامينات، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد، كرري ذلك مرة أسبوعياً، وستشعرين بتغيير في شعرك بعد مرور الشهر الأول.

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سيدتي