القناع الأمثل في رمضان لتغذية جميع أنواع البشرة

هناك بعض الأقنعة المخصّصة لكلّ نوع من أنواع البشرة، فالبشرة الدهنية تحتاج لبعض المكونات التي تختلف عن البشرة العادية والجافة، وهكذا.

ولكن هناك أيضًا بعض المكونات الطبيعية البارعة، والتي تناسب جميع أنواع البشرة، كالأفوكادو الذي يتميز بغناه بالمواد الطبيعية المغذية للبشرة باختلاف أنواعها، والتي تعمل على نضارة وإشعاع البشرة، لا سيما عند إضافته إلى دقيق الأرّز الذي يعمل على توازن إنتاج الزيوت المغذية للبشرة.

إليك طريقة هذا القناع المميز والمناسب لمختلف أنواع البشرة:

المكوّنات:

1.ملعقة من دقيق ّالأرّز.

2.ثمرة أفوكادو.

3.ملعقة من عصير التفاح.

الخطوات:

1.اهرسي الأفوكادو بالشوكة في وعاء صغير.

2.أضيفي دقيق الأرّز وامزجيهم معًا حتى تحصلي على عجينة.

3.ضعي عصير التفاح وأعيدي مزج القناع معًا.

4.ضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف.

5.اغسلي بشرتك بالماء الفاتر لتجديها قد اختلفت تمامًا في الملمس ودرجة البياض.