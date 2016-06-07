فيتامينات تحتاجينها في الصيام لصحة شعرك

من أهم العوامل التي تؤثر على صحة شعرك، الفيتامينات، فهي الأساس في إمداد الشعر بالعناصر التي تساعد على نموّه ونعومته وروعته. فبدلاً من إنفاق الكثير من الأموال على زيارة مراكز التجميل للحصول على شعر ناعم ومتألق لعدة أيام، احرصي، من اليوم، على تناول أهم الفيتامينات التي تغذي الشعر من الداخل إلى الخارج، لتتمتعي بشعر رائع على الدوام.

إليك سيدتي أهم هذه الفيتامينات التي تغذّي الشعر وتزيد من لمعانه ورونقه طبيعيّاً:

1.البيوتين: هو فيتامين رائع وذو شعبية كبيرة في زيادة نمو الشعر، فالبيوتين يساعد في إنتاج الأحماض الدهنية التي تسمح بزيادة نموّ وصحة شعرك.

2.النياسين: هو معروف أيضاً بفيتامين (B3)، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يساعد على إمداد الشعر بالأكسجين والمواد المغذيّة لبصيلات الشعر.

3.فيتامينات(A)، (C)، (D): من الفيتامينات المهمة في تعزيز نمو الشعر؛ لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، فاحرصي على تناول الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تجدينها في العنب الأحمر والتوت والمكسّرات واللفت والجزر والمشمش.

4.فيتامين (د): يساعد فيتامين (د) على زيادة نمو بصيلات الشعر، وبكل سهولة يمكنك الحصول عليه يومياً عن طريق التعرض لأشعة الشمس.

5.فيتامين (B12): يساعد فيتامين (B12) في تنظيم عملية الأيض التي تساعد الجهاز العصبي المركزي للبقاء بصحة جيدة، كما أنّه يساعد على تعزيز لمعان الشعر وصحته. ويمكنك الحصول على هذا الفيتامين من الحبوب الكاملة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبيض وفول الصويا والأفوكادو.