نقل برلسكوني إلى المستشفى بميلانو إثر تعرضه لقصور في القلب

نقل رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الثلاثاء، إلى أحد المستشفيات في ميلانو إثر تعرضه لـمشكلة في القلب.

وقال المستشفى في بيان إنه سيخضع لفحوصات خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد العلاج المناسب لحالته، وفق ما ذكرته “فرانس 24″.

قال متحدث إن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني دخل المستشفى اليوم الثلاثاء لعلاج مشكلة في القلب، لكن حالته ليست خطيرة. ويعاني برلسكوني (79 عاما)، وهو أحد أغنى أغنياء إيطاليا وقطب صناعة الإعلام، من “قصور في القلب” حسب ما ذكره مستشفى سان رفائيل. وشغل برلسكوني منصب رئيس وزراء إيطاليا أربع مرات.

وقال المستشفى في بيان إنه سيخضع لفحوصات خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد العلاج المناسب لحالته. وكان قد خضع لعملية زرع منظم لضربات القلب عندما كان عمره 70 عاما. وقالت متحدثة باسم حزب (إيطاليا إلى الأمام) الذي يقوده برلسكوني إن حالته الصحية ليست خطيرة.