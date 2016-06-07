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الأمم المتحدة تندد بالإعتداء على الفارين من الفلوجة

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الأمم المتحدة تندد بالإعتداء على الفارين من الفلوجة الأمم المتحدة تندد بالإعتداء على الفارين من الفلوجة
سلط مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الضوء على "التقارير ذات المصداقية المؤلمة للغاية" التى تفيد بأن العراقيين الفارين من الفلوجة التى يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش يواجهون اعتداءات جسدية وإعدامات خارج نطاق القانون.

أشار الحسين اليوم الثلاثاء إلى روايات الشهود بأن الجماعات المسلحة التى تدعم قوات الأمن العراقية احتجزت بعض الرجال والصبية الفارين من الفلوجة بالقوة، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان يتطور الأمر إلى انتهاكات.

وأقر الحسين بأن القوات العراقية "لديها مصلحة مشروعة فى فحص الأشخاص الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم"، من أجل التأكد من أنهم لا يشكلون أى خطر أمنى، لكن السلطات الرسمية ينبغى أن تفعل ذلك حقا.

وأضاف أنه لابد من افتراض أن الفارين من المدنيين، إلا فى حالة "وجود أدلة واضحة ومقنعة على عكس ذلك".

وحث العراقية على اتخاذ خطوات لضمان حماية المدنيين.
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