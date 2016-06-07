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حبس المذيع معتز مطر سنتين بتهمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

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حبس المذيع معتز مطر سنتين بتهمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حبس المذيع معتز مطر سنتين بتهمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وبسكرتارية علاء الدين إبراهيم، حبس معتز مطر مقدم برنامج "مع معتز"، على قناة الشرق الإخوانية، سنتين وكفالة 5000 جنيه، لاتهامة بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد حررت محضرا يتهم "مطر" ببث مصنفات على مواقع التواصل الاجتماعى، من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة والنيل منها ونشر الشائعات، والأخبار الكاذبة بما يخدم مصالح جماعة الإخوان الإرهابية.

وتم تحريز عدة مقاطع مصورة المعتز مطر، في برنامجة "مع معتز" والمذاع على قنوات الشرق الإخوانية، والتي تبث من خارج البلاد، يسخر فيها من خطابات رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويروج لشائعات تهدف للنيل من سمعة البلاد ويروج لمفاهيم مغلوطة مثل أنه لا توجد عدالة اجتماعية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وكذلك سب الشخصيات العامة والرموز.

7 يونيو..أولى جلسات محاكمة المذيع معتز مطر للتحريض ضد مؤسسات الدولة

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