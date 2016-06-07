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فى نهار رمضان.. سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة وسرقة كيلو ذهب

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فى نهار رمضان.. سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة وسرقة كيلو ذهب فى نهار رمضان.. سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة وسرقة كيلو ذهب
شهد محل مجوهرات بالطريق الزراعى، بمنطقة الصف فى الجيزة، اليوم الثلاثاء، "سطو مسلح" بعد هجوم 5 مسلحين بالأسلحة النارية واقتحام المحل، وسرقة كيلو و200 جرام ذهب، ومبلغ 14 ألف جنيه.

كان اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم الصف ، بوقوع سطو مسلح على محل مجوهرات، بعد قيام 5 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية باقتحام المحل، وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وانتقلت النيابة برئاسة المستشار محمد خليل لإجراء المعاينة الأولية حول ملابسات الحادث.

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