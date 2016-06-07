فى نهار رمضان.. سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة وسرقة كيلو ذهب

شهد محل مجوهرات بالطريق الزراعى، بمنطقة الصف فى الجيزة، اليوم الثلاثاء، "سطو مسلح" بعد هجوم 5 مسلحين بالأسلحة النارية واقتحام المحل، وسرقة كيلو و200 جرام ذهب، ومبلغ 14 ألف جنيه.

كان اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم الصف ، بوقوع سطو مسلح على محل مجوهرات، بعد قيام 5 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية باقتحام المحل، وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وانتقلت النيابة برئاسة المستشار محمد خليل لإجراء المعاينة الأولية حول ملابسات الحادث.

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