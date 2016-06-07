محامى متهمى أحداث الكرم بالمنيا يطلب عرض صاحبة واقعة التعرى على الطب الشرعى

قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين في قضية أحداث قرية الكرم، بمركز أبو قرقاص، التي شهدت أحداث عنف وشغب إثر مشاجرة بين عائلتين، إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية أنه تقدم، اليوم الثلاثاء، بطلب للمحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، يتضمن طلبه عرض السيدة "سعاد ثابت عبد الله" صاحبة واقعة التعري، على الطب الشرعي لتوضيح هل يمكن أن تتعرض للسحل علي أرض مملتئة بالحصو دون حدوث إصابات بها، كما قررت في أقوالها أمام النيابة العامة.

وأوضح سيد، فى تصريحات صحفية، أن طلب العرض على الطب الشرعى جاء بعد أن أكدت سعاد في أقوالها أمام النيابة، أنه تم سحلها على أرض حصو وهي مجردة من ملابسها، دون حدوث إصابات لها، بالإضافة إلى اتهامها لنظير إسحاق، بمسكها من "الفك" وبقوة، دون حدوث إصابات بها أيضاً.

محافظ المنيا يستقبل وفد المصرى الديمقراطى لبحث تداعيات حادثة الكرم

محافظ المنيا يبحث مع رئيس القومى للمرأة أحداث "قرية الكرم"

نواصل نشر أقوال السيدة سعاد صاحبة واقعة التعرى وزوجها بقرية الكرم أمام نيابة المنيا.. سعاد: جرجرونى 8 أمتار فى الشارع بهدومى وبعدها قلعونى ملط.. وجوزى مشفش حاجة لأنه كان مجروح

>