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محافظ البنك المركزى للسيسي: مستعدون لتلبية احتياجات جهات الدولة من الدولار

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محافظ البنك المركزى للسيسي: مستعدون لتلبية احتياجات جهات الدولة من الدولار محافظ البنك المركزى للسيسي: مستعدون لتلبية احتياجات جهات الدولة من الدولار
استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي الإجراءات الجارية لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام.

وأكد "عامر"، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، على استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار، وخاصة وزارة ، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن كافة البنوك العاملة في مصر استطاعت بالتعاون مع البنك المركزي المصري توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية بالإضافة إلى تلبية احتياجات كافة الوزارات من العملات الأجنبية، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016. كما أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك قام بضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين.

- الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى

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مصر 365

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