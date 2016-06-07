الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا آحيانا والرياح معتدلة السرعة خلال النهار تنشط تدريجيا مع المساء والليل خاصة غربا مثيرة لبعض الغبار على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف / الضباب خاصة على المناطق الشمالية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر، وتكون شمالية غربية - / 20 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج يضطرب غربا ليلا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام غربا ليلا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 25 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 31 دقيقة صباحا وعند الساعة الثامنة و 55 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 43 28 80 20 .

> دبي 42 29 75 25 .

> الشارقة 43 27 85 20.

> عجمان 42 28 80 20.

> أم القيوين 42 27 80 20 .

> رأس الخيمة 43 25 75 15 .

> الفجيرة 40 29 90 40.

> العين 44 29 60 15 .

> ليوا 45 25 80 15 .

> الرويس 40 27 90 25 .

> السلع 38 27 85 25.

> دلما 39 27 80 30 .

> طنب الصغرى 37 28 85 40 .

> طنب الكبرى 37 28 85 40 .

> أبوموسى 37 28 85 35.