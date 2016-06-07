أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا آحيانا والرياح معتدلة السرعة خلال النهار تنشط تدريجيا مع المساء والليل خاصة غربا مثيرة لبعض الغبار على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف / الضباب  خاصة على المناطق الشمالية.

حركة الرياح :  جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر، وتكون شمالية غربية -  / 20 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج يضطرب غربا ليلا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام غربا ليلا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 25 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 31 دقيقة صباحا وعند الساعة الثامنة و 55 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    43      28              80       20 .
> دبي                        42      29              75       25 .
> الشارقة                   43      27              85       20.
> عجمان                    42      28              80       20.
> أم القيوين                42       27             80        20 .
> رأس الخيمة             43       25             75        15 .
> الفجيرة                   40       29             90       40.
> العين                     44       29              60       15 .
> ليوا                       45      25               80       15 .
> الرويس                  40      27               90       25 .
> السلع                    38       27               85       25.
> دلما                      39      27               80       30 .
> طنب الصغرى          37      28               85       40 .
> طنب الكبرى            37      28               85       40 .
> أبوموسى               37       28               85       35.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية