"التموين" تضبط 71 قضية غش و41 مخبزا مخالفا خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط ( 10 ) قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 576 إسطوانة، و( 3 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 18,550 طن )، وضبط ( 41 ) قضية مخالفات مخابز، و( 18 ) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وضبطت شرطة التموين باشراف اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية، ( 71 ) قضية فى مجال الغش التجارى، و( 274 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ، وضبط ( 23 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (17,564طن، وضبط ( 12 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و( 8 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و( 4 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 3 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، وضبط (5) قضايا إتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت (3250 صاروخ ألعاب نارية.

ـ شرطة التموين تضبط 40 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء