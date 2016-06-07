أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

غادة عبد الرازق تستعين بـ”موتوسيكل” في “الخانكة”

Google+ Print
غادة عبد الرازق تستعين بـ”موتوسيكل” في “الخانكة” غادة عبد الرازق تستعين بـ”موتوسيكل” في “الخانكة”

غادة عبد الرازق

كتبت – إنجي لطفي

تستعين الفنانة غادة عبد الرازق خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ” الخانكة”، بدراجة بخارية “موتوسيكل”، حيث تجسد الفنانة غادة عبد الرازق، شخصية “أميرة”، المعلمة بمدرسة دولية، وتذهب إلى المدرسة بـ “موتوسيكل”، لتتفادي التحرش الموجود في الحياة، إلا أن الفنانة نهال عنبر، والتي تجسد شخصية مديرة المدرسة، ترفض ذهاب غادة بـ “الموتوسيكيل” حتى لا تكون قدوة سيئة للطلاب.

مسلسل “الخانكة” من تأليف محمود دسوقي، وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، و الفنانة انتصار، ونهال عنبر، وماجد المصري.

تدور قصة العمل حول، واقعة حقيقية حدثت بالفعل، وهى أن معلمة تعمل في مدرسة دولية، تتعرض للتحرش من قبل أحد الطلاب، وفي إطار سعيها للحصول على حقها تتحول هي إلى جانٍ بدلًا من مجني عليه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا