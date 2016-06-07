غادة عبد الرازق تستعين بـ”موتوسيكل” في “الخانكة”

كتبت – إنجي لطفي

تستعين الفنانة غادة عبد الرازق خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ” الخانكة”، بدراجة بخارية “موتوسيكل”، حيث تجسد الفنانة غادة عبد الرازق، شخصية “أميرة”، المعلمة بمدرسة دولية، وتذهب إلى المدرسة بـ “موتوسيكل”، لتتفادي التحرش الموجود في الحياة، إلا أن الفنانة نهال عنبر، والتي تجسد شخصية مديرة المدرسة، ترفض ذهاب غادة بـ “الموتوسيكيل” حتى لا تكون قدوة سيئة للطلاب.

مسلسل “الخانكة” من تأليف محمود دسوقي، وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، و الفنانة انتصار، ونهال عنبر، وماجد المصري.

تدور قصة العمل حول، واقعة حقيقية حدثت بالفعل، وهى أن معلمة تعمل في مدرسة دولية، تتعرض للتحرش من قبل أحد الطلاب، وفي إطار سعيها للحصول على حقها تتحول هي إلى جانٍ بدلًا من مجني عليه.