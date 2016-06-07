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صور..بدرية طلبة وشيماء سيف فى برنامج خيمة لقمة هنية

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كتبت: إنجي لطفي

الشيف علاء الشربينى

الشيف علاء الشربينى

يستضيف الشيف علاء الشربيني،  كل من الفنانة بدرية طلبة، والفنانة شيماء سيف، وذلك خلال برنامجه ” خيمة لقمة هنية “، والمذاع على قناة النهار، في تمام الواحدة ظهرًا، يوم الجمعة القادم.

ويقدم الشيف علاء الشربيني، برنامجه ” لقمة هنية “، المذاع على قناة النهار، بشكل جديد ليتوافق مع شهر رمضان الكريم، حيث سيحمل اسم “خيمة لقمة هنية “.

ويظهر من ” البرومو ”، أن البرنامج سيتم تسجيله خارج الاستوديو، كما يؤكد علاء الشربيني، خلاله على أن “البرنامج هيبقى مختلف شوية”، مضيفًا: “هيبقى فيه طبخ ومزيكا وفيه نجوم”.

يذكر أن علاء الشربيني، كان قد قدم العام الماضي برنامج “لمة العيلة”، وقبلها برنامج “حارة لقمة هنية”، وذلك خلال شهر رمضان، حيث استضاف في حلقاته عددًا من المشاهير.

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