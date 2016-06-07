' مصر تفتقد لجيل أبو تريكة؟ المنتخب لا يلعب تنس '

أجاب أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر عن استفسار بشأن افتقاد الجيل الحالي للفراعنة للاعب بقدرات وتأثير محمد أبو تريكة.

وقال نبيه خلال استضافته بإذاعة 9090: "لا نلعب تنس، بل منتخب مصر فريق جماعي، مع احترامي الكبير لتاريخ محمد أبو تريكة".

وأضاف "تريكة اسم كبير، ولعب وسط جيل من العمالقة، ومجموعة متفانية في العمل".

وواصل "المجموعة الحالية مخلصة في العمل وعناصر مميزة للغاية، وقادرين بالعمل والكفاح والإصرار على تحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

وتابع "هذا الجيل ناضج، ولكنه يحتاج لعمل مكثف، مساندة، ووقت، فهم مثل البذرة التي تحتاج تقوية حتى تظهر في أسرع وقت ممكن".

وأتم مدرب المنتخب "الوصول لكأس العالم حلم سهل تحقيقه، إذا كان الهدف جماعيًا، ولكن في حالة شخصنة الحلم سواء للجهاز الفني أو لاعب، سيكون الوصول إليه صعب للغاية".