بالصور.. محافظ السويس يتفقد محطة مياه هيئة القناة ومحولات كهرباء شمال

تفقد اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، محطة مياه هيئة قناة السويس بمنطقة الهويس لمتابعة سير العمل داخل المحطة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس.

وكلف المحافظ مسئولى الرى بالعمل على زيادة ضخ المياه بالترعة حتى لا يتأثر العمل داخل محطات المياه.

وأجرى المحافظ عدة اتصالات هاتفية بوزير الرى ورئيس هيئة قناة السويس من أجل زيادة المياه بالترعة والحفاظ على المنسوب المطلوب.

وقرر المحافظ تحويل مسئولى الرى بالسويس للتحقيق، وذلك لكثرة الشكاوى من عدم نظافة الترعة وانخفاض المنسوب وانقطاع المياه فى عدة مناطق.

ومن ناحية أخرى قام المحافظ بجولة تفقدية لمحطة محولات شمال السويس الشط بطريق السويس الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكيد على أعمال الصيانة بالشبكات والمحطات لتفادى انقطاع التيار الكهربائى المستمربالسويس، مشيرا إلى أنه سيجرى اتصالا هاتفيا بوزير الكهرباء للوقوف على اسباب انقطاع المستمر للتيار بمحافظة السويس.

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