بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المجزر الآلى فى حى سخا

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المجزر الآلى بحى سخا فى مدينة كفر الشيخ، واطمأن المحافظ على مراحل فحص الماشية بيطريا وصحيا قبل الذبح، من خلال البحث الظاهرى، وبعد الذبح والكشف على اللحوم والتأكد من خلوها من كافة الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على حظر ذبح إناث الماشية أقل من 250 كجم للجاموس و 300 كجم للأبقار، مع تكثيف الرقابة على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الذبح خارج المجازر لما لها من أضرار بالغة على الصحة العامة.

كما كلف "المحافظ" بمتابعة محلات الجزارة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المناسبة، لحفظ اللحوم والطرق السليمة لعرضها ولضمان سلامتها ووصولها للمستهلك بأفضل الحالات، مع المراقبة والمتابعة لجميع الظروف المرتبطة بذلك لتظل سليمة وبدون تغير الخواص الطبيعة، وتطبيق القانون ضد أي مخالفة.

كما تابع أعمال إنشاء ميدان الشهداء بساحة القوات المسلحة، لافتا إلى أنه يتم إنشاء ميدان شهداء محافظة كفر الشيخ، لشهداء الجيش وشهداء الشرطة والمدنيين، موضحا أن هناك خطة كاملة لتطوير جميع ميادين مدن المحافظة، حيث وجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من إنشاء هذا الميدان وتنفيذه قبل نهاية الشهر الجارى، وتصميمه بشكل يليق بهؤلاء الشهداء، قائلا: هؤلاء الشهداء قدموا نماذج مشرفة لمصر وللأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور المحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور نشأت عبد البارى مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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