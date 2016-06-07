السجن سنة لإخوانى بسوهاج لاتهامه بالتحريض على العنف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "إسلام. ع. أ" ومقيم بمركز ساقلته وينتمى إلى جماعة الإخوان بالسجن سنة واحدة، لاتهامه بالتحريض على العنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبدالعزيز، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز ساقلته عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على العنف والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

- "جنايات سوهاج" ترفض إخلاء سبيل 3 من الإخوان وتقرر استمرار حبسهم