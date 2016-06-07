أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط إرهابى متورط فى استهداف رجال الشرطة بحوزته عبوات ناسفة بالبدرشين

Google+ Print
ضبط إرهابى متورط فى استهداف رجال الشرطة بحوزته عبوات ناسفة بالبدرشين ضبط إرهابى متورط فى استهداف رجال الشرطة بحوزته عبوات ناسفة بالبدرشين
كشف مصدر أمنى أن ضباط الأمن الوطنى ومباحث الجيزة نجحوا فى إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية بمنطقة البدرشين، وهو من ضمن خلية إرهابية متورطة فى تنفيذ عدد من التفجيرات وزرع عبوات ناسفة لاستهداف رجال الشرطة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن المتهم تم القبض عليه بداخل مسكنه بمنطقة البدرشين وتم مداهمة الشقة السكنية وعثر بداخلها على مستلزمات ومكونات تصنيع مواد متفجرة بجانب العثور على 3 عبوات ناسفة تم إبطال مفعولها، موضحا أنه متورط فى استهداف قوات الشرطة والارتكازات والأقوال الأمنية أثناء تواجدهم بالميادين والطرق.

وأوضح المصدر أن القوة الأمنية استعانت بخبراء المفرقعات ورجال الأمن المركزى للتعامل مع المتهم تحسبا لوجود أى عبوات ناسفة بداخل مسكنه، وقام الخبراء بتمشيط وتعقيم المسكن ولم يتم العثور على أى أجسام غريبة، وتم إلقاء القبض عليه ليتم التحقيق معه ليتم استكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه ويكثف رجال الأمن من جهودهم لضبط باقى أفراد الخلية.

الداخلية تعلن ضبط الإرهابيين منفذى حادث اغتيال أفراد الشرطة بحلوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365