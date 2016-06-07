ضبط إرهابى متورط فى استهداف رجال الشرطة بحوزته عبوات ناسفة بالبدرشين

كشف مصدر أمنى أن ضباط الأمن الوطنى ومباحث الجيزة نجحوا فى إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية بمنطقة البدرشين، وهو من ضمن خلية إرهابية متورطة فى تنفيذ عدد من التفجيرات وزرع عبوات ناسفة لاستهداف رجال الشرطة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن المتهم تم القبض عليه بداخل مسكنه بمنطقة البدرشين وتم مداهمة الشقة السكنية وعثر بداخلها على مستلزمات ومكونات تصنيع مواد متفجرة بجانب العثور على 3 عبوات ناسفة تم إبطال مفعولها، موضحا أنه متورط فى استهداف قوات الشرطة والارتكازات والأقوال الأمنية أثناء تواجدهم بالميادين والطرق.

وأوضح المصدر أن القوة الأمنية استعانت بخبراء المفرقعات ورجال الأمن المركزى للتعامل مع المتهم تحسبا لوجود أى عبوات ناسفة بداخل مسكنه، وقام الخبراء بتمشيط وتعقيم المسكن ولم يتم العثور على أى أجسام غريبة، وتم إلقاء القبض عليه ليتم التحقيق معه ليتم استكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه ويكثف رجال الأمن من جهودهم لضبط باقى أفراد الخلية.

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