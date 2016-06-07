سلطنة عمان تبدأ إجراء اختبار تجريبى للمنفذ البرى مع السعودية

بدأت سلطنة عمان فى إجراء اختبار تجريبى للمنفذ البرى الذى يربط السلطنة والمملكة العربية السعودية مع اكتمال مشروع منفذ الربع الخالى الحدودى البرى، وذلك للتأكد من الجاهزية بمشاركة التشكيلات المشغلة للمنفذ.

وقد زار الفريق حسن بن محسن الشريقى، المفتش العام للشرطة والجمارك العمانية، المنفذ واطلع على سير فعاليات التمرين، وأداء الجهات المعنية واطمأن على سير الإجراءات لضمان التشغيل الناجح للمنفذ.

كما وجه المعنيين بضرورة تبسيط إجراءات العمل بما يضمن انسيابية حركة العابرين والبضائع بكل فعالية وكفاءة.

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