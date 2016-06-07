بالفيديو.. بشار الأسد:الفتنة فى سوريا ميتة..والشعب متمسك باستقلاله رغم الضغوط

>أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن الصراعات الدولية أفرزت صراعات إقليمية وانعكست بشكل مباشر على المنطقة وعلى سوريا بشكل خاص.

واتهم الرئيس السورى بشار الأسد، الرئيس التركى أردوغان بالفاشية، موضحًا أنه يركز على حلب لأنها مشروعه الإخوانى وأمله الأخير، لكن حلب ستكون المقبرة التي تدفن فيها أحلام وآمال هذا السفاح.

وحول المفاوضات بين الأطراف السورية، قال الرئيس السورى، خلال كلمة أمام مجلس الشعب السورى: لم يكن هناك أى مفاوضات مباشرة مع المعارضة، وجدول أعمال.

وقال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الشعب السورى فاجأ العالم مرة أخرى بمشاركته غير المسبوقة فى انتخابات مجلس الشعب واختيار ممثليه، مشيرًا إلى أن حجم الناخبين غير المسبوق كان رسالة واضحة للعالم بأنه كلما ازدادت الضغوط تمسك الشعب بسيادته أكثر.

وزعم الرئيس السورى خلال كلمة أمام مجلس الشعب السورى، أن ما تتعرض له بلاده هو بسبب مؤامرة خارجية خططت ضدها بمعاونة داخلية، مضيفًا: لو كان بيتنا الداخلى صلباً وأميناً ولا يضرب الفساد بعض جوانبه لما وصلت الأمور لما وصلت إليه الآن، مشددًا على أن النظام الطائفى يحول أبناء الوطن الواحد إلى أعداء و خصوم.

ودعا الرئيس السورى بشار الأسد، كل من حمل السلاح لأى سبب من الأسباب أن ينضم إلى مسيرة المصالحات التى انطلقت منذ سنوات وتسارعت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب السورى ولأول مرة يحتضن الفنان والجريح ووالد ووالدة الشهيد والطبيب لتستمر سوريا.

وفى كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب السورى، بمناسبة انعقاد الدور التشريعى الثانى، قال الأسد، إن الشعب السورى متمسك باستقلاله رغم الضغوط، التى تتعرض لها البلاد، مؤكدًا أن الدول الداعمة للإرهاب كان مخططهم ضرب الدستور، وبالتالى خلق الفوضى المطلقة التى يكون المخرج منها دستور عرقى طائفى يحولنا من شعب يتمسك بوطنه إلى مجموعات متناحرة تتمسك بطوائفها وتستعين بالغرباء على إخوانها وهو ما يحدث فى الدول المجاورة، مضيفًا: الدول الداعمة للإرهاب تهدف لضرب وجود مفهوم الوطن.

وتابع فى كلمته، المصطلحات الطائفية تأخذ حيزا أساسيا من خطاب الدول الراعية للإرهاب، والفتنة فى سوريا ليست نائمة بل ميتة، وأرواح شهداء التفجيرات التى لم تفرق بين سورى وسوري تشهد أمام العالم كله أن السوريين إخوة فى الحياة والاستشهاد لا فرق بينهم ولا تفريق فى اتجاهاتهم.

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بشار الأسد: الفتنة فى سوريا "ميتة".. والشعب متمسك باستقلاله رغم الضغوط