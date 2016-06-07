قناة السويس: منح سفن الحاويات القادمة من موانىء أمريكية تخفيضات محددة

قررت هيئة قناة السويس منح سفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقى الأمريكى، والمتجهة إلى موانئ جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تخفيضات محددة على رسوم العبور.

وذكرت هيئة قناة السويس- فى بيان لها اليوم الثلاثاء- أنه تقرر منح سفن الحاويات القادمة من ميناء "نورفولك" وشماله، والمتجهة إلى ميناء "بورت كيلانج" وشرقه تخفيضا قدره 45% من رسوم العبور العادية.

كما قررت الهيئة منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب ميناء "نورفولك" والمتجهة إلى موانئ "بورت كيلانج" وشرقه تخفيضا وقدره 65% من رسوم العبور العادية، وتخفيضا قدره 55% من رسوم العبور العادية فى حالة توجهها لموانئ "كولومبو".

وأفادت هيئة قناة السويس أن تلك التخفيضات تسرى لمده 90 يوميا بدءا من الأمس وحتى يوم 3 سبتمبر المقبل.

واشترطت على السفن عدم التوقف فى أى ميناء بين مينائى القيام والوصول على أن يقدم مشغلو السفينة إقراراً بذلك إلى جانب تقديم شهادة من آخر ميناء قيام وشهادة من أول ميناء وصول فى مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ عبور قناة السويس، ويتوجب أيضا تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض فى حال توقف السفينة فى أى ميناء غير محدد بالمنشور لأسباب تجارية أو عدم تقديم المستندات فى المدة المحددة.

وكانت قناة السويس بدأت فى 7 مارس الماضى منح تخفيضات بنسبة 30% من رسوم مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه العابرة إلى موانئ جنوب شرق أسيا بميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه والتى انتهت يوم 5 يونيو الجارى وأضافت أنها قابلة للتجديد.

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