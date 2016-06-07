محلل اقتصادى: المواطن السعودى سيجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية خلال عامين

قال المحلل الاقتصادي السعودي، الدكتور أنور العشقي، إن خطة الإصلاحات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وتشمل خفض أجور القطاع العام وفرض ضرائب وإلغاء الدعم، تهدف لزيادة إيرادات الدولة، وتوفير نصف مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هذه الاجراءات، هي المرحلة الأولية حتى عام 2020، وأن الخطة النهائية ستكتمل بحلول 2030.

وأضاف العشقي، خلال برنامج “السوق” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن الضرائب المفروضة لن تؤثر على المواطن السعودي، وأن غالبيتها فرض على السلع الضارة مثل السجائر، والمياه الغازية، مشددًا على أنها ستنعكس إيجابًا على المواطنين، بتحقيق انجازات للدولة وتوفير العديد من فرص العمل.

وأوضح العشقي، أن السعودية شرعت في تحرير مناخ الاستثمار، إذ بدأت تسهيل عملية استخراج التصاريح، والرخص وشرعت قوانين لحماية الاستثمار الخارجي ،وخفضت من الضرائب عليه، كما بدأت بالاهتمام بمجالات أخرى بخلاف النفط مثل السياحة واستخراج المعادن.

وأكد العشقي، أن المواطن السعودي، سيجني ثمار تلك الإصلاحات في غضون عامين، مع زيادة الإيرادات غير النفطية للمملكة.