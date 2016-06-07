عضو الوفد البرلمانى المصرى بجنيف: لم نعقد لقاء مع مسئولين إسرائيليين

نفى الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب، وأحد أعضاء الوفد البرلمانى المصرى الذى شارك فى فعاليات المائدة المستديرة للجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلمانى الدولى، التى عقدت فى أيام 31 مايو الماضى، و1و2 يونيو الجارى فى جنيف، لمناقشة قضية المياه فى الشرق الأوسط، عقد أى لقاء خاص بين الوفد المصرى والوفد الإسرائيلى، الذى شارك فى الاجتماع.

وقال "العقاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ما أثارته الإذاعة الإسرائيلية "صوت إسرائيل" بأن هناك لقاء جمع برلمانيين مصريين مع وفد إسرائيل، غير صحيح، مضيفا: "لم نعقد أى اجتماعات خاصة مع وفد إسرائيل ولا مع وفد أى دولة أخرى من المشاركين فى المائدة المستديرة، وكل اجتماعاتنا كانت بحضور كل جميع الدول المشاركة فى المائدة المستديرة وتحت مظلة الاتحاد البرلمانى الدولى، وعقدت الاجتماعات برئاسة إيلندا لينشينى - رئيس لجنة الشرق الأوسط وبحضور مارتن شونج السكرتير العام للاتحاد البرلمانى الدولى IPU.

وتابع "العقاد": "شاركنا فى المائدة المستديرة كوفد رسمى من مجلس النواب المصرى وتحت مظلة الاتحاد البرلمانى الدولى، بمشاركة فلسطينيين ودول عربية وإفريقية وآسيوية وممثلين أوروبيين من بلجيكا وفرنسا وغيرها، وكانت كل الاجتماعات رسمية عامة، وضم الوفد المصرى 4 نواب هم: علاء والى وحسين خاطر وعبد الباقى تركيا ومحمد العقاد، بالإضافة إلى ممثل من البعثة المصرية فى الأمم المتحدة محمد الملا.

ورفض "العقاد" ما أثاره مراسل الإذاعة الإسرائيلية بأنه تم تشكيل مجموعات عمل لدفع المشاريع المائية قدما، بينما أكد أنه تم الاتفاق فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى على مناقشة موضوعات تتعلق بمجالات الزراعة والأغذية والطاقة المتجددة خلال الاجتماعات المقبلة.

واستطرد: "دارت كل النقاشات حول استخدام العلم والتكنولوجيا فى تحويل نقاط الصراع القائمة فى الشرق الأوسط إلى نقاط تعايش وسلام، ونخص بالذكر موضوع المياه وكيف يمكن تشكيل مجموعات عمل وإجراء دراسات وأبحاث تساعد على تعايش دول المنطقة فى سلام ورخاء.

الإذاعة العبرية: نواب مصريون وعرب التقوا مسئولين إسرائيليين بجنيف منذ أيام