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أستاذ قلب: تركيب الصمام الأورطى بالقسطرة يجنب المريض فتح الصدر

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أستاذ قلب: تركيب الصمام الأورطى بالقسطرة يجنب المريض فتح الصدر أستاذ قلب: تركيب الصمام الأورطى بالقسطرة يجنب المريض فتح الصدر
أكد الدكتور أحمد الكردانى أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس أن تركيب الصمام الأورطى بواسطة القسطرة بدلا من الجراحة بفتح الصدر يحقق نسب شفاء مرتفعة تقارب النسب العالمية.

وقال الدكتور أحمد الكردانى إن تركيب الصمام الأورطى من خلال القسطرة يفيد المرضى الذين لا يمكن إجراء الجراحة لهم مثل مرضى الفشل الكبدى ومرضى كبار السن، موضحا أنه تم إجراء 10 حالات فى أقل من عام، وهى أعلى نسبة تم إجراؤها فى خلال هذا العام.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس هى الجامعة الوحيدة التى يتم إجراء فيها هذا النوع من الجراحات، لأن المريض يتكلف 300 ألف جنيه، موضحا أن هذه العمليات تتم بقسم جراحة القلب والصدر والذى يوفر الغطاء الجراحى والتخديرى وخاصة فى المرضى الذين لا يمكن إجراء الجراحة التقليدية لهم بفتح الصدر بحوالى 15 سم، مؤكدا أن هذا النوع من الجراحة يتم فقط بشكة إبرة من خلال الشريان الفخذى، مؤكدا أن هذه الصمامات يعيبها أن عمرها الافتراضى قصير، ولا يتجاوز الــ 10 سنوات بينما الصمام المعدنى الذى يتم بالفتح الجراحى يعيش أكثر من 100 عام، ولذلك فإن هذا النوع من الجراحة يتم فى كبار السن فقط حتى الآن لقصر عمر الصمام، والتكلفة الكبرى نتيجة ظروفهم الصحية، والتى لا تسمح باجراء الفتح الجرحى.

جاء ذلك خلال مؤتمر "كارديو الكس "والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالإسكندرية.

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