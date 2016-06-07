سامح شكرى يبحث مع مساعديه قضايا السياسة الخارجية

‏عقد سامح شكرى وزير الخارجية اجتماعا مغلقا صباح اليوم مع نواب مساعدى وزير الخارجية بمقر الوزارة حيث شمل الإجتماع المطول متابعة لأداء قطاعات الوزارة، وحوار مفتوح حول قضايا السياسة الخارجية ورؤية مصر فى المرحلة المقبلة تجاها.

واستمع شكرى لعرض من مساعديه عن سير عمل القطاعات المختلفة وتضمن الحوار تبادل الرؤى حول تحركات مصر فى القضايا الإقليمية، وخاصة القضايا المشتعلة فى سوريا وليبيا، وعلاقات مصر بدول العالم واستراتيجيه وزارة الخارجية.

وجاء الإجتماع عقب تفقد شكرى فى ثانى أيام رمضان لديوان عام الوزارة، حيث التقى خلال الجولة بالعاملين بالوزارة لتقديم التهنئة بحلول الشهر الكريم، ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفيس بوك فيديو لجولة شكرى.

- بالفيديو.. سامح شكرى يهنئ العاملين بالخارجية بحلول شهر رمضان