الإذاعة العبرية: نواب مصريون وعرب التقوا مسئولين إسرائيليين بجنيف منذ أيام

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، "صوت إسرائيل"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن لقاء عقد نهاية الأسبوع الماضى فى جنيف بين نواب برلمانيين مصريين وعرب ومسئولين إسرائيليين لبحث إقامة مشاريع مائية.

وأوضح مراسل الإذاعة العبرية أن الاجتماع الذى عقد برعاية الاتحاد البرلمانى الدولى شارك فيه ممثلون من مصر والبحرين ودولة الامارات والسلطة الفلسطينية.

وحضر الاجتماع من الجانب الإسرائيلى النائبين بالكنيست كسينيا سفيتلوفا، وعود بن حور، المستشار القانونى للكنيست، وعوتد ديستل من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه تم تشكيل مجموعات عمل لدفع المشاريع المائية قدما، كما تم الاتفاق على مناقشة موضوعات تتعلق بمجالات الزراعة والأغذية والطاقة المتجددة خلال الاجتماعات المقبلة.

>من ناحية أخرى أفاد عدد من النواب المصريين أن الاجتماع كان اجتماعا دوليا ولم يكن اجتماعا خاصا مع الإسرائيليين.

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