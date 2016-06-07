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شكرى ولافروف يتفقان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بسوريا خلال رمضان

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شكرى ولافروف يتفقان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بسوريا خلال رمضان شكرى ولافروف يتفقان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بسوريا خلال رمضان
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالاً اليوم الثلاثاء مع "سيرجى لافروف" وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع فى سوريا.

وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار فى سوريا لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير الحماية للمدنيين والمساعدة فى توصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فى المناطق المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان الاتصال تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية على ضوء نتائج اجتماع باريس الأخير، حيث أثنى الوزير "لافروف" على الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التوصل إلى حل نهائى بشأن النزاع الفلسطينى الإسرائيلى والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بينهما خلال المرحلة القادمة.
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