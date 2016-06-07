الأمم المتحدة: قلقون من توسع "داعش" فى ليبيا وتونس وتشاد

أعرب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن قلقه العميق من توسع "داعش" فى ليبيا والدول المجاورة مثل تونس وتشاد، داعيًا فى الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التوحد من أجل التصدى للتنظيم الإرهابى.

وأضاف المبعوث الأممى لدى ليبيا، فى حوار على قناة "سكاى نيوز"، أن السلطة الواحدة القوية في ليبيا هي التى تستطيع التصدى لداعش بشكل مستمر غير عشوائى، مضيفًا: من المهم أن تكون هناك جهود منسقة ومتضافرة فى سبيل ليبيا موحدة وجيش قوي يحارب الإرهاب.

وأعلن مارتن كوبلر، عن وجود تنسيق مع جامعة الدول العربية لمناقشة الاستراتيجية الخاصة بليبيا، مؤكدًا أن الجامعة أوضحت فى إعلانها البدائل فى حال لم يصوت البرلمان على الاتفاق السياسي.

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