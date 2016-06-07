في_اليورو - بيكنباور: تفاجئت بشفاينشتايجر.. إنه أقوى من المتوقع

قال فرانتز بيكنباور أسطورة منتخب ألمانيا ومحلل قناة "سكاي" الحالي إنه تفاجئ بما قدمه باستيان شفاينشتايجر قائد المنتخب ضد المجر، موضحا أنه ظهر أقوى من المتوقع.

وكان شفاينشتايجر عاد لتوه من إصابة لحقت به في شهر مارس الماضي ولم يشارك مع مانشستر يونايتد منذ يوم 20 من ذلك الشهر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية قال القيصر "حاليا شفاينشتايجر بعيد عن مشاكله في مانشستر، لقد فاجئني، اعتقد أنه كان أقوى من المتوقع خلال الوقت الذي شارك في ودية المجر".

وأضاف "على الصعيد الدولي أظهر باستيان الكثير من المرح بالطريقة التي يلعب بها والتحفيز النفسي، جميعنا نعلم حجم قوته ولازلنا نتذكر صورته وهو ينزف في بطولة كأس العالم الماضية".

وكان شفاينشتايجر قد شارك في ودية المجر ضمن استعدادات منتخب بلاده لبطولة يورو 2016 ولعب 24 دقيقة في ذلك اللقاء.

ويشارك منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا رفقة منتخبات بولندا وأوكرانيا وأيرلندا الشمالية.