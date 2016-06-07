صورة - كلوب كان يشاهد إيجواين في مباراة الأرجنتين وتشيلي

شوهد يورجن كلوب مدرب ليفربول يغادر مباراة الأرجنتين وتشيلي ببطولة كوبا أمريكا 2016 عقب خروج جونزالو إيجواين مهاجم الألبسيلستي مما قد يشير إلى قرب انضمامه للحمر.

وكانت قنوات "بي إن سبورتس" قد أكدت التقارير التي تربط نادي ليفربول بضم جونزالو إيجواين مهاجم نابولي، ثم ظهر كلوب في مدرجات أولى مباريات الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا.

وشارك إيجواين في فوز الأرجنتين على تشيلي بنتيجة 2-1 وخرج في الدقيقة 74 وشارك سيرخيو أجويرو بدلا منه.

وأظهرت الكاميرات يورجن كلوب مدرب ليفربول يغادر المدرجات فور خروج إيجواين من الملعب ومشاركة أجويرو، مما يشعل العديد من التكهنات بقرب انضمامه للحمر.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة إيجواين في الانضمام لليفربول.

وقدم إيجواين موسما استثنائيا مع نابولي شارك خلاله في 42 مباراة بكل المسابقات وسجل 38 هدفا كما صنع 3 أخرين.