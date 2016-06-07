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طبيبة تشيلسي السابقة ترفض 1.2 مليون إسترليني للتنازل عن قضيتها ضد النادي

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طبيبة تشيلسي السابقة ترفض 1.2 مليون إسترليني للتنازل عن قضيتها ضد النادي طبيبة تشيلسي السابقة ترفض 1.2 مليون إسترليني للتنازل عن قضيتها ضد النادي

رفضت إيفا كارنييرو طبيبة تشيلسي السابقة تسوية مشكلتها مع النادي مقابل 1.2 مليون إسترليني، وآثرت الاستمرار في قضيتها.

وأكد تشيلسي أنه أراد عدم تصعيد الأمر ليكون في يد المحكمة، لكن صاحبة الـ42 عاما رفضت ذلك.

وكانت كارنييرو طبيبة فريق تشيلسي لكرة القدم قبل أن يستبعدها جوزيه مورينيو المدرب السابق على خلفية دخولها الملعب دون إذنه، ثم أقالها النادي بعد ذلك.

وبدأت المحكمة بالتحقيق في القضية يوم الاثنين، ومن المنتظر الاستماع إلى مورينيو المتهم باستخدام ألفاظ غير لائقة تجاه كارنييرو.

ورفعت كارنييرو دعوتين، الأولى ضد نادي تشيلسي الذي أقالها بطريقة تعسفية، والثانية ضد مورينيو الذي قام بالتمييز والإيذاء ضدها.

وكان المدرب البرتغالي - الذي سيتولى تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل - قد أكد أنه وجه سبابا إلى كارنييرو لكنه لم يقصد أي إساءة في ذلك.

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