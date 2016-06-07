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سامح شكري يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية روسيا

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سامح شكري يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية روسيا سامح شكري يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية روسيا

شكري ولافروف

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع في سوريا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صادر عنه اليوم، أن الطرفان أكدا أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير الحماية للمدنيين والمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان الاتصال تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية على ضوء نتائج اجتماع باريس الأخير، حيث أثنى الوزير “لافروف” على الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح بشأن التوصل إلى حل نهائي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بينهما خلال المرحلة القادمة.

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