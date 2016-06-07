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نور الشيشكلي ترد على أمل عرفة.. قصي خولي ليس صاحب مشروع

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الأربعاء 08-06-2016 15:06

بعد أن نشرت الفنانة أمل عرفة على صفحتها الشخصية خبر استيائها من وضع اسمها في شارة مسلسل «جريمة شغف» وكتبت ضمن البوست بأنها لم تستطع وضع اسمها إلى جانب اسم قصي خولي، بعد أن تعذر حضور اسمها مع قُصي كونه صاحب المشروع بالأساس، وصاحب فكرة العمل وله الحق الفني والأدبي بذلك، ردت كاتبة العمل نور شيشكلي عليها قائلةً: «فاجأني موضوع الاسم وقهرني، بين فراس ووائل نزل الاسم بشكل غريب، حكيت بالقصة قبل ماتحكي فيها أنتِ، بس قصي مو صاحب فكرة العمل، كمان وجب التنويه، فكرة العمل وقصته وحبكته بالكامل إلي» وعادت لتكتب شيشكلي «يقولوا شو ما بيقولوا، قصي لا هو صاحب المشروع ولا صاحب الفكرة، ولا أنا من الناس يلي ممكن استكتابهن، وأنت أكتر الناس يلي بتعرفيني، كل القصة هي الصداقة يلي بتجمعني بقصي، ويلي خلتني أعرض عليه المسلسل أول شي، لا أكتر ولا أقل، ما بعرف شو بدي قلك، بس صدقيني الخيبة أكثر وجعاً من لحظة تلقي الضربة».

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سيدتي