تايلور سويفت تفاجىء عروسين في حفل زفافهما

لم يكن يتوقع ماكس سينجر وعروسه كينيا سميث أن تكون نجمتهما المفضلة تايلور سويفت Taylor Swift حاضرة في حفل زفافهما.

فقد اقتحمت النجمة البالغة من العمر 26 عاماً حفل زفافهما لتحييه بنفسها، تكريماً لهما على موقف محزن مرّا به خلال زواجهما.

وفي التفاصيل أنّ شقيقة العريس، التي تُدعى علي، كانت قد أرسلت رسالة لتايلور سويفت في أبريل الماضي، تشرح فيها أنّ شقيقها اضطر إلى عقد قرانه على خطيبته مبكراً، في المستشفى، أمام والدته التي كان تنازع الموت.

وذكرت الفتاة في الرسالة أيضاً أنّ شقيقها رقص مع والدته على أغنية تايلور "Blank Space"، وختمت الرسالة بالقول إن والدتها توفيت بعد ذلك بأيام قليلة.

ويبدو أنّ النجمة العالمية تأثرت بهذه الرسالة وبذلك الموقف الإنساني للشاب مع والدته، فقررت مكافأة العروسين في حفل زفافهما، الذي أقيم الأسبوع الماضي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فحضرت وقدّمت لهما بعضاً من أغانيها وهدية تذكارية، والتقطت معهما العديد من الصور، كما عزفت بنفسها على البيانو، أثناء تقديمها لنفس الأغنية، التي رقص فيها ماكس مع والدته قبل وفاتها.

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