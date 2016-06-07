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قرصنة حساب كايلي جينر على "تويتر"

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الثلاثاء 07-06-2016 16:54

اخترق أحد القراصنة حساب نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة، كايلي جينر Kylie Jenner، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وفي وقت متأخر من مساء يوم الأحد، تمّ نشر عدة تغريدات بذيئة، يراها أكثر من 16 مليون متابع على حسابها.
وعلى أثر ذلك، نشرت النجمة البالغة من العمر 18 عاماً لها على حسابها الشخصي في تطبيق "سناب شات"، أكدت خلاله أنها لا تهتمّ بتاتاً لاختراق حسابها الشخصي، كما أكّدت أنه ليس لديها أيّ فيديو جنسي، بعد الإشاعات الكثيرة التي تحدثت عن ذلك.
يُذكر أنّ مخترق الحساب نشر تغريدات متنوعة مثل: "أنا أحبّ أن أكون مشهورة حتى لو لم أملك أيّ موهبة"، كما تحدث عن نجوم آخرين في تغريداته، إذ كان ينشر التغريدات واحدة تلو الأخرى بسرعة كبيرة.

 

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سيدتي

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