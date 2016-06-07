بالصور: كريس براون يخلد حبه لابنته بوشم مميز

قام النجم العالمي كريس براون Chris Brown برسم وشم جديد على كتفه عبارة عن وجه ابنته الصغيرة.

ونشر النجم البالغ من العمر 27 عاماً صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر الـ" تاتو" الجديد لوجه ابنته رويالتي Royalty، التي تبلغ من العمر عامين.

يُشار إلى أنّ الصورة المميزة التي اختار كريس لابنته هي صورة نشرها سابقاً على صفحته.

يُذكر أن رويالتي هي ابنة كريس براون من عارضة الأزياء نيا غوزمان Nia Guzman، ولم يعرف بوجودها إلا عندما بلغت شهرها التاسع.

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