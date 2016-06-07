بالأرقام: مسلسلات رمضانية نجحت قبل عرضها .. وأخرى لن يشاهدها أحد!!

مع وفرة الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان 2016 ، يمكن القول أنه من المستحيل متابعة كل المسلسلات طوال أيام وليالي الشهر الفضيل، ومع تخمة النجوم المحتشدة تبدو حيرة المشاهد أكبر لتحديد قائمة أولى للأعمال التي سيقبل على متابعتها، ولكن يبدو أن هناك مسلسلات حجزت مكانها مبكراً في قائمة الاهتمامات وأخرى غادرت الصراع حتى من قبل عرضها .. والعهدة على أرقام مشاهدة التريلر الخاصة بدراما رمضان التي حطمت كل التوقعات.

"ولد فضة" يكسب الذهب

القمة ذهبت لمسلسل لم يخطر على بال صناعه أنه سينافس أساساً على صدارة مسلسلات رمضان 2016، وهو "يونس ولد فضة" للنجم عمرو سعد، وهو مدين بنصف نجاحه لصوت شقيقه المطرب الشهير أحمد سعد وأغنية التتر "بحبك يا صاحبي" التي حققت 2,212,147 مشاهدة في اسبوع واحد.

ابو البنات

مصطفى شعبان قد يكون مفاجأة دراما رمضان 2016 بمسلسله الجديد "أبو البنات" فقد احتل المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر مشاهدة، بعد أسبوع واحد على عرض أغنية المهرجان لمسلسله، بعدد 1,015,789 مشاهدة،

الأسطورة

محمد رمضان توقع قبل بدء الشهر الكريم أن يحتل مسلسله الجديد "الأسطورة" صدارة نسبة مشاهدة دراما رمضان، واصر على انتهاء التصوير قبل بداية العرض، حتى يتفرغ للاحتفال بنجاحه، ولكنه وفقا للقائمة يحتل المركز الثالث بعدد مشاهدات 907,612 للقطات الحصرية للمسلسل عبر برنامج ETبالعربي.

القيصر

المفاجآت لا زالت مستمر فالصدارة لا زالت محجوزة للنجوم الشباب ويحتل المركز الرابع النجم المتميز يوسف الشريف بمسلسله المنتظر "القيصر" الذي تجاوز عدد مشاهدين التريلر الخاص به 748,119 مشاهدة في أسبوعين.

باب الحارة

مسلسل باب الحارة وصل للجزء الثامن، وأيضا للمرتبة الخامسة في قائمة أكثر المسلسلات انتظارا بشهر رمضان، وحقق التريلر الخاص به 567,324 مشاهدة.

الكينج منير

المطرب الكبير محمد منير يحمل لقب الكينج في عالم الغناء، ويتصدر قائمة المطربين الأكثر شعبية ، ولكن في عالم التمثيل يتراجع بمسلسله المغني للمرتبة السادسة، على خلاف كل التوقعات بعدد مشاهدات لأغنية التتر بلغ 381,872 مشاهدة، ويبدو أنه أخطا عندما لم يصدق نصيحة مقربين بأن مسلسلات المطربين لا تنجح في الشهر الفضيل.

راس الغول

الكبار يظهرون أخيرا مع راس الغول الساحر محمود عبد العزيز الذى احتل المركز السابع بعدد مشاهدات لدعاية مسلسله الجديد بلغت 332,061 مشاهدة.

المفاجأة في أرقام مشاهدة اعلانات بقية المسلسلات ، فالزعيم عادل أمام بمسلسله الجديد "مأمون وشركاه" لم يتجاوز 50 ألف مشاهدة، وأقل منه النجم الكبير يحيى الفخراني بمسلسله المنتظر "ونوس"، كما فشل برومو مسلسل 7 أرواح للنجمة رانيا يوسف وخالد النبوي في تخطى حاجز سبعة آلاف مشاهدة، وتوقف مسلسل الميزان للنجمة غادة عادل عند 25 ألف مشاهدة، ولم تنجح زينة بكل الدعاية لمسلسل أزمة نسب في جذب أكثر من ستة آلاف لمشاهدة الاعلان التشويقي، بينما تخطت النجمة لطيفة حاجز الأربعين ألف مشاهدة، وتراجعت غادة عبد الرازق بمسلسل الخانكة لأقل من الفي مشاهدة، لتنضم للنجمة ليلى علوي بمسلسلها هي ودافنشي.

موسم أفلام الربيع شهد ثورة على الاختيارات التقليدية للجمهور فودع أفلام الكوميديا لحساب الرومانسية وانحاز للنجوم الشباب.. فهل تمتد الثورة لتطيح بالكبار من بورصة نجوم دراما رمضان 2016؟

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