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حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة مفرقعات بالمطرية

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حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة مفرقعات بالمطرية حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة مفرقعات بالمطرية
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، تجديد حبس عاطل يدعى إبراهيم. س، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية إلى توجيه تهمة حيازة مفرقعات للمتهم، بعد أن قام بوضع قنبلتين "مونة" بإحدى المقاهى البلدية بمنطقة المطرية، حيث وضع القنابل داخل حمام المقهى، إلا إنها انفجرت به خلال وضعها بالحمام.

وأصيب المتهم بقطع فى يديه، وجروح فى منطقة الوجه، وتم نقله للمستشفى، والتحقيق معه للتعرف على تفاصيل الواقعة.

وكشف شهود الواقعة أن المتهم دخل المقهى وبحوزته شنطة سوداء بداخلها القنابل التى انفجرت به داخل دورة المياه.

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