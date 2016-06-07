سقوط مهندس بـ"مرور مدينة نصر" أثناء تقاضيه رشاوى من المواطنين

تباشر نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، التحقيق مع مهندس بوحدة مرور مدينة نصر لاتهامه بتلقى رشاوى من المواطنين.

وردت معلومات للعميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث مرور القاهرة، تفيد قيام مهندس فني بوحدة تراخيص مدينة نصر بعرقلة الإجراءات الخاصة للمواطنين للتحصل على مبالغ مالية منهم دون وجه حق أثناء الفحص الفنى للسيارات، ويقوم بتعطيل الإجراءات لمساومة قائديها على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مرور شمال القاهرة، والنقيب على موسى ضابط مباحث مرور مدينة نصر، من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 750 جنيها.

وبمواجهته أمام اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة تعامله غير القانونى مع المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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