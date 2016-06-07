مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه بترعة السرساوية هربا من حرارة الجو بالمنوفية

لقى طالب بمدينة سرس الليان، التابعة لمحافظة المنوفية، مصرعه، غرقًا بترعة السرساوية، وذلك حال قيامه بالاستحمام هربًا من حرارة الجو، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث قسم شرطة سرس الليان بغرق شخص بترعة السرساوية - دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة المدعو "يوسف.ص.إ.ر" 14 سنة نقاش ومقيم دائرة القسم، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها، وبسؤال والده 40 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 1032 إدارى قسم سرس الليان لسنة 2016م، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

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